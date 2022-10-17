إنه أكبر عرض في الصين، والأمر كله يتعلق برجل واحد، شي جين بينغ. بداية افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، حيث من المقرر أن يتم تتويج شي كقائد أعلى للصين، وخطابه لمدة ساعتين تعلق بإنجازات الصين المتوهجة في ظل حكمه الحديدي.

البلد كله توقف صباح الأحد. طلاب في الفصل ورهبان بوذيون وعمال مكاتب وعمال كوفيد في الخطوط الأمامية، حتى زفاف، أوقفوا الاحتفال لمشاهدة وغناء النشيد الوطني.

أطفال صغار ملتصقون بأجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون لمشاهدة شي. وأولياء أمورهم التقطوا صورًا لأطفالهم ليثبتوا للمعلمين أن الواجبات المدرسية جارية.

مؤتمر الحزب هو اجتماع للحزب الشيوعي الحاكم يحدث مرتين كل عقد والذي يحدد أهداف السياسة وينقل القيادة. لكن هذه المرة فإن السؤال ليس من سيقود الصين، وإنما كيف سيقود؟

فيما يخص تايوان، قال شي إنه بينما تهدف الصين إلى إعادة التوحيد السلمي، إلا أنه "لن نعد أبدًا بالتخلي عن استخدام القوة"، على حد تعبير شي.

قوبلت رسالته بأعلى وأطول تصفيق.

في عهد شي، كثفت الصين من تخويفها العسكري للجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين مقاطعة انفصالية، ومن المتوقع أن تتفاقم التوترات مع الولايات المتحدة فقط.

يقترب شي من المستبدين الذين يشاركونه رؤيته لنظام عالمي جديد لا تهيمن عليه أمريكا بعد الآن.