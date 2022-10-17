قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تواصل استهداف المناطق المدنية الأوكرانية بطائرات "كاميكازي" إيرانية الصنع، حيث ضربت العاصمة كييف 4 مرات على الأقل يوم الاثنين.

وقال المسعفون الموجودون على الساحة لطاقم CNN إن 5 سيارات إسعاف نقلت المصابين بعيدًا عن الموقع، ومن غير الواضح بعد الهدف الذي تعرض للضربة أو عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا نتيجة لذلك.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن السلاح المختار في الهجمات كانت طائرات الدرون الإيرانية "شاهد"، والتي يتم استخدامها من قبل روسيا بشكل متزايد في ساحة المعركة في الآونة الأخيرة.