تم العثور على أربعة رجال مقطوعي الأوصال في مقاطعة أوكمولغي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتم التعرف عليهم على أنهم مارك تشاستين وبيلي تشاستين ومايك سباركس وأليكس ستيفنز، حيث رصدوا مساء الجمعة من قبل أحد المارة في نهر قرب جسر شارب رود.

وقال قائد شرطة مقاطعة أوكمولغي، جو برينتيس، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نعتقد أن الرجال خططوا لارتكاب نوع من الأعمال الإجرامية عندما غادروا المنزل الواقع في الشارع الغربي السادس. يستند هذا الاعتقاد إلى المعلومات التي قدمها شاهد أفاد أنه تم دعوته للذهاب مع الرجال لـ"الحصول على مال يكفي لهم جميعًا".

كما قال القائد برينتيس إن جو كينيدي، الذي يملك ساحتي خردة مجاورتين، يعتبر مشتبهًا به نظرًا إلى اكتشاف دليل على وقوع حادثة عنيفة في عقار مجاور، مشيرًا إلى أنه "تم الإبلاغ عن فقدان السيد كينيدي ليلة السبت، وقد يكون انتحاريًا".

وبعد أكثر من ساعتين من المؤتمر الصحفي يوم الاثنين، قال القائد برينتيس إنهم وجدوا سيارة كينيدي متروكة خلف شركة في موريس بأوكلاهوما.