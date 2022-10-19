أفصح عن أسرار.. استمع إلى ما كشفه ترامب في أشرطة بوب وودوارد المسجلة

في الكتاب المسموع "The Trump Tapes"، والذي يتضمن أكثر من 8 ساعات من المقابلات للصحفي المخضرم بوب وودوارد مع دونالد ترامب، يكشف الرئيس الأمريكي السابق عن معلومات سرية حول أنظمة الأسلحة، والتي لم يتمكن وودوارد من التحقق منها مطلقًا.

ففي الأشرطة المسجلة، بدا ترامب وهو يحاول إبهار وودوارد، بما في ذلك إخباره في بعض الأوقات بمعلومات سرية، حيث قال ترامب: "لقد صنعت أنظمة أسلحة لم يمتلكها أي شخص من قبل في هذا البلد. لدينا أشياء لم تشاهدها أو تسمع بها من قبل. لدينا أشياء لم يسمع بها (الرئيس الروسي) بوتين و(الرئيس الصيني) شي من قبل. التوافق مع روسيا هو أمر جيد وسيئ، حسنًا؟ خاصة وأنها تمتلك 1332 رأسًا نوويًا لعينًا".

ويقول ترامب في مقطع آخر: "الأمر مضحك. العلاقات التي أمتلكها، كلما كانت أكثر صعوبة وشراسة كلما كنت أتعامل معها بشكل أفضل. أتعلم؟ اشرح لي هذا الأمر يومًا ما. حسنًا. قد لا يكون أمرًا سيئًا. العلاقات السهلة قد تكون للأشخاص الذين لا أحبهم بنفس القدر أو لا أتوافق معهم كثيرًا".

يقول وودوارد إنه لم يكن قادرًا على التحقق من نظام الأسلحة، لكنه يستخدمه كمثال فقط على مدى "عفوية وخطر وعجرفة" ترامب - وهذه اقتباسات من وودوارد - فيما يخص المعلومات السرية.

التسجيل الصوتي يتضمن أيضًا نمطًا متكررًا آخر، حيث يشير ترامب مرارًا إلى مدى صلابته لوودوارد، قائلًا: "لا يوجد أحد أكثر صلابة مني. لا أحد أكثر صلابة مني. استفسرت عن المساءلة، أنا أخضع للمساءلة وقلت لي: أنت تتصرف كما لو كنت قد فزت للتو في سباق الرئاسة اللعين. كان نيكسون في الزاوية وإبهامه في فمه. بيل كلينتون تعرض لصعوبات شديدة. أنا أنجز الأمور فقط، حسنًا؟".