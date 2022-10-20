كان نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، يجيب على أسئلة طلاب جامعة جورج تاون حول الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد أثار موجة من الضحك بسبب رد فعله على سؤال "هل ستصوت لترامب في 2024؟".

وطرح أحد الحضور سؤال "سيد بنس، إذا كان دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في انتخابات 2024، هل ستصوت له؟"، ليأتي رد نائب الرئيس الأمريكي السابق بالقول: "قد يكون هناك شخص آخر سأفضله أكثر"، ما أثار الضحك في القاعة.

وتابع بنس بالقول: "ما يمكنني أن أقوله لك هو أن لدي كل الثقة بأن الحزب الجمهوري سيحل قضية القيادة. كل تركيزي كان على الانتخابات النصفية، وسيبقى الأمر كذلك في الأيام الـ20 المقبلة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بعد ذلك سأفكر في المستقبل، مستقبلنا ومستقبل الأمة وسأبقيك على إطلاع".