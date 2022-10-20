إعلان فلاديمير بوتين فرض الأحكام العرفية - في أربع مناطق من أوكرانيا - كما يقول المحللون، يمكن أن يكون له تأثير ساحق على الأوكرانيين في تلك المناطق الذين لا يقفون إلى جانب روسيا.

فبحسب سارة مندلسون، مسؤولة حقوق الإنسان الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، فإن ذلك قد يعني "حظر التجول ومصادرة الممتلكات. لكن يمكنك أيضًا رؤية تعبئة المدنيين للخدمة العسكرية، والتي تعد مرة أخرى جريمة حرب".

يمكن أن يعني ذلك أيضًا رقابة مشددة وقيودًا على التجمعات العامة والمزيد من سلطة إنفاذ القانون للمسؤولين الروس في تلك المناطق في أوكرانيا.

ويسمح إعلان الأحكام العرفية أيضًا بما يسمى "إجلاء" الأشخاص - في تلك المناطق الأوكرانية - بذريعة إيصالهم إلى الأمان.

لا تتحكم روسيا في كل تلك المناطق التي يزعم بوتين أنه ضمها، لكن بحسب سامويل شاراب، كبير العلماء السياسيين في مؤسسة راند، فإنه "عندما يواجه بوتين خيارات - حول ما إذا كان سيتراجع أو يضاعف الرهان، فقد أظهر بوتين باستمرار، على مدار الشهر الماضي على وجه الخصوص، أنه مستعد لمضاعفة الرهان - والمخاطرة بشكل أساسي بكل شيء آخر".

في الولايات المتحدة - لم تُفرض الأحكام العرفية منذ عقود. لقد تم فرضها بعد الكوارث الطبيعية مثل زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 وحريق شيكاغو عام 1871 لضمان النظام. كما تم فرضها أيضًا أثناء معركة نيو أورليانز في الحرب الأهلية.

الآن - أعلن بوتين أيضًا عن مستويات عالية من الأمن داخل روسيا نفسها، ليس في المناطق القريبة من أوكرانيا فقط، ولكن أيضًا في جميع أنحاء موسكو.

ويقول المحللون إن تلك الإجراءات داخل روسيا قد لا ترقى إلى مستوى الأحكام العرفية من الناحية الفنية. ولكن من الواضح أنه تشديد على شعبه من قبل الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات في الاتحاد السوفيتي.

كما يقول المحللون إن علينا مراقبة إمكانية أن بعض حكام المناطق داخل روسيا - ليس المناطق الأوكرانية التي يريد بوتين ضمها - وإنما المناطق داخل روسيا نفسها - قد يبدأون بفرض المزيد من القيود القاسية على مواطنيهم التي تحدثنا عنها، في محاولة لإرضاء بوتين.