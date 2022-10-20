أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب.

وأصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل 44 يوما فقط.

وقالت تراس في كلمة لها: "رغم ذلك، ونظرًا إلى الوضع، اعترف أنه لا يمكنني الوفاء بالتفويض الذي تم انتخابي على أساسه من قبل حزب المحافظين".

وأضافت: "لذا تحدثت مع جلالة الملك لاطلاعه بأنني سأستقيل من قيادة حزب المحافظين. في هذا الصباح، التقيت رئيس لجنة 1922، السيد غراهام برايدي، واتفقنا على أنه سيكون هناك انتخابات للقيادة والتي ستتم في غضون الأسبوع القادم".

وتابعت بالقول: "هذا سيضمن أننا سنبقى في مسار للوفاء بخططنا المالية والحفاظ على استقرار بلادنا الاقتصادي والأمن القومي. سأبقى رئيسة للوزراء إلى أن يتم اختيار خليفة. شكرًا".