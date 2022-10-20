مستلقيًا على الأرض.. شاهد بوتين يطلق النار من بندقية قنص في حقل رماية

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أفرادًا تم حشدهم في ساحة تدريب بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان، وفقًا لبيان نشره الكرملين يوم الخميس.

وقال البيان إنه تفقد “التنسيق القتالي للوحدات ومدى استعداد العسكريين لأداء المهام” في مناطق ما تُسمى بالعملية العسكرية الروسية الخاصة.

ويظهر في الفيديو بوتين وهو يطلق النار من بندقية قنص في ساحة تدريب بمنطقة ريازان.

وسعت التعبئة التي أُعلن عنها في سبتمبر / أيلول إلى تجنيد 300 ألف فرد ، لكن تنفيذها تعرض لانتقادات واسعة داخل روسيا.

وفي أوائل أكتوبر ، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن أكثر من 200 ألف شخص انضموا بالفعل إلى القوات المسلحة الروسية كجزء من التعبئة الجزئية.