اكتشف فريق بحث بعد ظهر الخميس جثة طالبة جامعة برينستون البالغة من العمر 20 عامًا والتي كانت مفقودة منذ أسبوع تقريبًا.

أصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة ميرسر بيانًا يقول فيه إن جثة مسراش إيونيتي، وهي طالبة بعمر 20 عامًا في برينستون، تم العثور عليها في الساعة 1 بعد ظهيرة الخميس في المرافق القريبة من ملاعب التنس من قبل موظف. لم تكن هناك علامات إصابة ولا يبدو أن موتها كان مريبًا أو جنائيًا في طبيعته.

وسيكون الأمر متروكًا للفاحص الطبي ليقرر سبب وطريقة وفاتها. ولكن الجامعة أصدرت أيضًا بيانًا إلى هيئة الطلاب، تقول فيه: "موت مسراش مأساة لا يمكن تصورها. قلوبنا مع عائلتها وأصدقائها والكثير ممن عرفوها وأحبوها".