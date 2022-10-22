شاهد.. اقتياد الرئيس الصيني السابق خارج مؤتمر الحزب الحاكم بشكل غامض

قاد رجلان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، إلى خارج القاعة فور انتهاء احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ20 في بكين، السبت، وفقًا لصور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلفه، شي جين بينغ.

وقبل مغادرته غير المتوقعة للقاعة، ظهر الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده الرجلان إلى الخارج.

وظهر "هو" بينما كان يربت على كتفي شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وهو يغادر القاعة بينما هز الرجلان برأسيهما له.

ولا تزال ظروف خروج "هو" المفاجئ من القاعة غير واضحة، لأنه بدا مترددًا بشأن المغادرة في بادئ الأمر.

وظهر "هو" مؤخرًا في حالة صحية متردية خلال المرات التي شوهد فيها في أماكن عامة.