سيصبح ريشي سوناك أول زعيم مُلون ومن أصول هندية يرأس الحكومة في بريطانيا، حيث تأتي نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين، الاثنين، تتويجًا لصعوده المذهل إلى قمة السياسة البريطانية.

تم انتخاب سوناك لأول مرة نائبًا في البرلمان في عام 2015 وقضى عامين في المقاعد الخلفية، حيث سيطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال الحكومة. أيد سوناك مغادرة الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016.

وأصبح بعد ذلك وزيرًا صغيرًا في حكومة تيريزا ماي. كان بوريس جونسون هو من أعطى سوناك أول دور حكومي رئيسي له عندما عينه لأول مرة كسكرتير أول للخزانة في عام 2019، وكمستشار في عام 2020.

في سن 42 عامًا، سيصبح أيضًا أصغر شخص يتولى منصب رئاسة الحكومة منذ أكثر من 200 عام.

اكتسب سوناك شعبية خلال الأسابيع الأولى من الوباء عندما كشف النقاب عن خطة دعم واسعة النطاق لأولئك غير القادرين على العمل أثناء الإغلاق.

لكن فضيحة "بارتيجيت" التي أسقطت بوريس جونسون شوهت سمعته أيضًا، وأصبح منافسًا رئيسيًا لجونسون بعد استقالته من حكومته في وقت سابق من هذا العام.

ظل سوناك صامتًا بشأن خطته السياسية في الأيام القليلة الماضية، لكن كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الأكثر اعتدالًا بين المرشحين في مسابقة القيادة الأخيرة خلال الصيف. بالمقارنة مع ليز تراس، اتخذ موقفًا أكثر ليونة في أمور مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد. كما أيد تعديل سياسات الهجرة في بريطانيا، داعيًا على "السيطرة على الحدود".

تعود أصول سوناك، المولود في ساوثهامبتون عام 1980، إلى عائلة مهاجرة من أصول هندية، حيث انتقل والداه من الهند، ثم شرق إفريقيا ومنها إلى إنجلترا. عمل والده طبيبًا وامتلكت والدته صيدلية خاصة، ما ساعده على الدراسة والتخرج في كلية وينشستر بجامعة أكسفورد، حيث درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

ويعتبر من أغنى السياسيين في بريطانيا نتيجة لثراء زوجته أكشاتا مورثي، ابنة قطب التكنولوجيا الهندي نارايانا مورثي.