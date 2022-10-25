رصدت الكاميرات لحظة دفع رجل من على رصيف انتظار مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، ورغم أن القطار لم يصطدم بالضحية ذي الـ32 عامًا، إلا أنه تعرض لإصابات.

بحسب شرطة نيويورك فإن معدلات الجريمة في شبكة القطارات ارتفعت 41٪ مقارنة بعام 2021، وقال مسؤولو المدينة إنهم سيعززون وجود الشرطة في شبكة القطارات لمكافحة الجرائم هناك.

وبعد الحادثة، قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول: "نعلن اليوم تعزيز وجود الشرطة في منصات انتظار القطارات والمقصورات. نريد أن يكون لدينا وجود أكثر أهمية، وجود مرئي، يريد الناس أن يروا أن هناك ضابطًا موجودًا عندما يحتاجون مساعدة، كما أنه رادع لا يصدق".

كما قالت هوتشول أيضًا إنه سيتم توسيع تدريب التدخل في الأزمات لمساعدة أولئك الذين يواجهون التشرد أو مشاكل الصحة النفسية.