يشرح ويسلي كلارك القائد السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مداخلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، أسباب عدم تصديق مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام "قنبلة قذرة"، ولماذا يعتقد أن الاتهام يمكن أن يكون "خطيرا جدا" ومقدمة لبضعة احتمالات خطيرة

وأكد كلارك أنه "لا نعرف جميع الأسباب التي تجعل روسيا تقول هذا، لكنها بالتأكيد طريقة لتغطية استعداداتها الخاصة، ربما لاستخدام سلاح نووي، ربما في منطقة خيرسون، ربما بالقول إنهم "ضربوا أولاً" لمنع أوكرانيا من قول ذلك".

من جانبها، قالت جيل داوتري، المتعاونة مع CNN: "مررنا بقائمة طويلة عما يمكن أن يحدث بالأسلحة النووية، والرئيس بوتين يقول ببساطة: "لدي كل الأسلحة تحت تصرفي وسأستخدمها للدفاع عن روسيا"، مضيفة أن "الحديث باستمرار عن الأسلحة النووية والقنبلة القذرة - التي يمكنها حقا أن تسبب الكثير من الفوضى ويمكنها أن تؤثر بشدة على السكان المدنيين- أمر خطير جدا".