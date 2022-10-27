على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، كان معروفًا لزملائه المقاتلين بأنه "يسوع التكتيكي" بسبب شعره الطويل ومعرفته العميقة بالإنجيل. بالنسبة لأمه، فقد كان يعرف باسم "جوشي" ببساطة.

كان جوشوا جونز الذي يعود أصله إلى تينيسي كان يبلغ من العمر 24 عامًا فقط عندما قُتل في المعارك شرقي أوكرانيا في أغسطس. ظهر جواز سفره وهويته في الجيش الأوكراني على قنوات التواصل الاجتماعي الروسية بعد فترة وجيزة، لكن لم يتم استعادة جثته.

منذ ذلك الحين، عمل المشرعان الأوكرانيان ألكسندر تروخين وألكسندر كوفاليوف بلا كلل لاستعادة جثته، واليوم يحدث هذا أخيرًا.