مسؤول سابق بـCIA يحلل خطاب بوتين الذي دام 4 ساعات.. ماذا استنتج؟

تحدث رئيس مكافحة الإرهاب السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، دوغلاس لندن، إلى مذيعة CNN، إيرين بورنيت، حول ما رآه في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي استمر قرابة أربع ساعات.

وقال لندن إنه "لم يكن هناك شيء جديد أو مثير للدهشة في ساعات حديث بوتين الأربع، ما الذي يملكه رئيس لإمضاء 4 ساعات على خطاب؟ ولكن كانت هناك بعض المؤشرات والدلائل التي رأيناها"، على حد تعبيره.

وأضاف: "إنه يلعب الحيل القديمة بأنه ضحية ويتحدث عن المظالم وأنه يقضي على النخبة الغربية لوضعها القواعد التي تكبح روسيا. لكنه عاد أيضًا إلى استراتيجيته، الجمع من خلال الطرح، بأنه يحاول فصل الحلفاء ويزرع الاستياء والقيام بضغوط سياسية داخلية".

وأشار لندن إلى أنه استنتج أن بوتين "يشعر ببعض الارتياح من اليأس الذي نود أنه يشعر به، في ظل الانتخابات القادمة والأزمة الاقتصادية ومشاكل الطاقة التي تلوح في أوروبا، والشتاء قادم... لكنه يبدو أقل يأسًا، ما يدفعني للاعتقاد بأنه أقل ميلًا إلى اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل".