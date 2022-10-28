يلقي مراسل CNN، نك روبرتسون، نظرة من الداخل على محطة طاقة أوكرانية تضررت جراء هجوم روسي، حيث أنها لا تزال مستهدفة من قبل قوات بوتين.

ففور وصول طاقم شبكتنا، انطلقت صفارات الإنذار، وتوجب على الجميع الذهاب إلى المخبأ. محطة الطاقة التي تعمل بالفحم ضربت مرتين منذ أن بدأ بوتين استهداف المنشآت الطاقة الكهربائية قبل 17 يومًا.

بعد ساعة ونصف، أصبح العمال في مأمن، وعاد الجميع للعمل. لكن صواريخ الكروز والطائرات المسيرة الروسية اخترقت أصعب جزء لإصلاحه من المحطة.

ورغم بعض الإصلاحات السريعة، إلا أن الساعة تدق لصالح بوتين، فأكثر من 40٪ من شبكة الطاقة أصبحت خارج الخدمة في أقل من 3 أسابيع.