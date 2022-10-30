وصل عدد القتلى إلى 153 على الأقل في حادثة الهالوين في حي إتايوان في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، ليلة السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونجسان.

وأضاف رئيس إدارة الإطفاء أن ما لا يقل عن 100 آخرين أصيبوا في الحادث.

ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الوفاة حتى الآن لكن وكالة أنباء يونهاب أفادت بأن عشرات الأشخاص أصيبوا بـ"سكتة قلبية" جراء الحادث.

في وقت قال رئيس البلدية قال إن العديد من الأشخاص سقطوا وسط احتفالات الهالوين، مما أسفر عن وقوع إصابات.

لم تقدم السلطات حتى الآن تفاصيل دقيقة عن سبب الحادث أو ظروف المصابين.

وأرسل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فريقًا للمساعدة الطبية في حالات الكوارث إلى موقع الحادثة، وفقًا للمكتب الرئاسي.

وقال المتحدث الرئاسي، لي جاي ميونغ، في إفادة إن الرئيس أمر السلطات أيضًا بتأمين أسرة الطوارئ في المستشفيات القريبة وتنفيذ عمليات الإنقاذ والعلاج السريع.

وقال المتحدث إن يون متواجد حاليًا في اجتماع طارئ بشأن الوضع. ونقلت وكالة يونهاب عن سلطات الإطفاء قولها إن المتضررين عانوا من "سكتة قلبية".

وأغلقت الشرطة المنطقة في حي إتايوان في سيول، وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يرقدون في الشوارع.