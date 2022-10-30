شاهد.. اللحظات الأولى بعد انهيار جسر مُعلق في الهند

لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات الهندية، الأحد، وفقًا لوزير الدولة بوزارة العمل والتوظيف في جوجارات، بريجيش ميرجا.

وفي حديثه إلى محطةNDTV ، أكد ميرجا أن الجسر قد تم تجديده مؤخرًا، وأن الحكومة ستكتشف كيف ولماذا وقع الحادث، لكن التركيز الحالي ينصب على عمليات البحث والإنقاذ.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن عائلات الضحايا ستتلقى أموالاً من صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء. وغرد مودي بأنه "حزين للغاية" لمأساة موربي، قائلاً إن عمليات الإنقاذ والإغاثة مستمرة.