قُتل ما لا يقل عن 132 شخصًا في الهند، بمن فيهم أطفال، بعد انهيار جسر يوم الأحد. وسقط المئات في النهر، ويظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا وهم يتعلقون بالجسر المنهار.

يساعد الجيش الهندي في عمليات البحث والإنقاذ. بينما يقول المحققون إن الجسر الذي يعود إلى القرن الـ19 تم تجديده مؤخرًا، في حين أن التحقيق جار الآن في سبب الكارثة.

ووفقًا لرئيس وزراء ولاية غوجارات، فقد قدم شكوى جنائية ضد الوكالة التي كانت مسؤولة عن صيانة الجسر، وتم وضع فريق تحقيق خاص للنظر في ما حدث للجسر والسبب الذي أدى إلى هذا الانهيار الكارثي.

من جانبها، قالت السلطات إن قرابة 200 شخص كان على الجسر وقت الانهيار.

وتظهر المقاطع الصادمة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يتشبثون بالكابلات ويتشبثون بالحطام الملتوي للجسر، حيث حاول البعض التسلق إلى الأعلى، للوصول إلى الأمان، بينما لم يتمكن آخرون من فعل ذلك.