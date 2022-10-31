حاول مقاطعته.. شاهد رد فعل أوباما على شخص صرخ أثناء خطاب له

حاول أحد الأشخاص تعطيل خطاب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أثناء مناقشته الكياسة السياسية في مسيرة لحاكم ميشيغان، غريتشين ويتمير.

وفي كلمته، كان أوباما يقول إنه "عندما لا نعارض فقط الناس بل نبدأ أيضًا بشيطنتهم، ونقوم بمزاعم جامحة وسيئة حيالهم، فإن هذا يخلق جوًا خطيرًا. إذا لم يقم المسؤولون المنتخبون بالمزيد لرفض هذا النوع من الخطابات بصراحة، وإذا دعموا ضمنيًا أو شجعوا مؤيديهم إلى الوقوف داخل مراكز الاقتراع مسلحين بمسدسات وهم يرتدون معدات تكتيكية، فإن المزيد من الأشخاص قد يتعرضون للأذى، وسنعتدي على روح هذه البلاد الأساسية".

حينها قاطعه أحد الأشخاص من بين الحضور، ليأتي رد أوباما بالقول: "هذا ما أقوله، يجب أن، يجب أن.. هناك عملية وضعناها في ديمقراطيتنا. أنا أتحدث الآن، سيكون لديك فرصة للحديث في وقت آخر قريبًا. لا يجب أن نقاطع بعضنا. لا يجب أن نصرخ على بعضنا. لا. هذه ليست طريقة جيدة لأداء العمل".

وتابع بالقول: "هذا جزء من الفكرة التي أريد إيصالها. بعض التحضّر الأساسي والاحترام يفيان بالغرض. هذا ما نحاول التشجيع عليه".