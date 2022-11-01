حلل الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ مقطع فيديو يُظهر تعرض دبابة وجنود روس لهجوم مباغت من قوات أوكرانية، "وكوميديا الأخطاء" التي وقعت، وما يمكن أن يعنيه ذلك الأداء بالنسبة لحرب الروسية على أوكرانيا مع دخول الشتاء.

وقال هيرتلينغ تعليقًا على الفيديو: "تشاهدون جنودًا غير منضبطين أبدًا. جنود قفروا من البداية إلى دبابة الـ"بي تي آر" هذه من غير زيٍ موحد، كانوا يرتدون خوذهم بشكل أعوج، بعضهم يرتدون قبعات البيسبول، ويسلمون قذائف الهاون إلى برج الدبابة".

وأضاف: "تسمعون القائد يقول: "تشبثوا، ابحثوا عن مكان للتشبث به"، والجندي يقول: "إنني لا أعرف من أين أتشبث"، قبل أن يتابع قائلًا: "تنطلق الدبابة، وترون الجنود يفقدون خوذهم أثناء انطلاقها على الطريق. لا يوجد معاون - هناك خوذة فقدت للتو- ولا يوجد مساعد لهذه المركبة. سقطوا فجأة في حفرة، ومن المحتمل أن هذا حدث بسبب بعض الجنود الموجودين أعلى المركبة ممن كانوا يحجبون رؤية السائق".

وأشار هيرتلينغ إلى أن "هذا نوع الأشياء التي يبحث عنها الجنود في مجموعة فوضوية، وليس مجموعة جنود. وهذا يمثل ما رأيناه في القوات غير المدربة منذ البداية. في هذه الحالة، أنا متأكد أن بعض الجنود أصيبوا بجروح خطيرة أو ربما قُتلوا عندما تدهورت تلك المركبة".