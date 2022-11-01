تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أفراد حرس الحدود الأمريكي وهم يطلقون مقذوفات الفلفل على مجموعة من المهاجرين الفنزويليين.

ويظهر أفراد حرس الحدود في الفيديو وهم يحاولون دفع المهاجرين للعودة من تكساس إلى المكسيك.

ووفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، فإنهم يقولون إن مجموعة من الفنزويليين كانت تحاول الدخول إلى الولايات المتحدة في وقت الظهيرة في إل باسو بينما كانوا يقومون بالاحتجاج في ريو غراند في المنطقة القريبة من وسط مدينة إل باسو، حينها تصاعد الوضع.

ووفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود، فإن أحد المتظاهرين اعتدى على عميل بسارية علم كما يزعم، ثم ألقى محتج آخر ألقى صخرة على أحد العملاء كما يزعم وأصاب ذلك الوكيل.

في تلك النقطة، وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود، استخدم العملاء بنادق كرات الفلفل، المستخدمة للسيطرة على الحشود، لتفريق الحشود، وتم إرجاع هؤلاء الفنزويليين وغيرهم إلى المكسيك.