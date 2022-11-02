واحد من أكثر المليارديرات الروس ثراءً وأحد أكثرهم بروزًا الذين ينتقدون الحرب على أوكرانيا، ها هو الآن يتخلى عن جنسيته الروسية، والتي تعتبر صفعة قوية بالنسبة للكرملين.

نشر رجل الأعمال الروسي أوليغ تينكوف، عبر الإنترنت وثيقة إلغاء المواطنة، كما وجه انتقادات لاذعة لروسيا.

وكتب على صفحته في Instagram: "لا يمكنني ولن أكون مرتبطًا بدولة فاشية". ودعا رجال الأعمال الروس باتباعه قائلًا: "آمل أن يتبعني رجال الأعمال الروس الأكثر شهرة".

ويقول تينكوف أيضًا إنه يكره "روسيا بوتين"، ويفصل نفسه عن كل هذا ويسمي الأمر بـ "حرب بوتين المجنونة".