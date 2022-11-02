يُظهر فيديو جديد حصلت عليه CNN ما يُزعم أنه تخريب المروحية العسكرية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعماق روسيا، على بعد أكثر من 965 كيلومتر من أوكرانيا.

ويمكن رؤية رجل مجهول الهوية يبدو وكأنه يقوم بتجهيز المتفجرات ويزرعها في المروحية، وفي بعض الأحيان يرفع ما قد يكون مؤقتًا إلى أذنه.

تتبعت CNN موقع هذا الفيديو إلى قاعدة جوية في روسيا.

تم الإبلاغ عن انفجارات في تلك الليلة، بينما أظهرت صور أقمار صناعية لاحقًا العديد من المروحيات التالفة هناك.

لم تقل أوكرانيا بشكل مباشر عما إذا كانت مسؤولة عن هذا الهجوم، لكنها تقول إن الانفجارات كانت نتيجة "زرع ألغام" وأن 3 مروحيات تدمرت.