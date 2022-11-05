لأول مرة.. إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة "قبل حرب أوكرانيا"

للمرة الأولى، اعترفت الحكومة الإيرانية، السبت، بإرسال "عدد محدود" من الطائرات المسيرة إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان بعد نفي سابق لطهران أنها زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا ، قائلة إنها "لم ولن تفعل".

ولم يصرح حسين أمير عبد اللهيان ما إذا كانت الطائرات المسيرة التي زودت موسكو بها من النوع الذي يحمل متفجرات.

وقال حسين أمير عبد اللهيان: "تتهم بعض الدول الغربية إيران بمساعدة الحرب في أوكرانيا من خلال تزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ. الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما. أما الجزء المتعلق بالطائرات بدون طيار صحيح، لقد قدمنا عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء الحرب في أوكرانيا".

ولعبت الطائرات بدون طيار ذاتية التفجير دورًا مهمًا في الصراع منذ أن شنت روسيا غزوها في أواخر فبراير الماضي.

وشنت روسيا سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار في أنحاء أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، واستهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية الأمر الذي زرع الرعب في المدن الأوكرانية البعيدة عن الخطوط الأمامية للحرب. وقال مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي إنهم أسقطوا أكثر من 300 طائرة إيرانية بدون طيار.

في حين قال مسؤولون من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية لشبكة CNN إن إيران تستعد لإرسال المزيد من الطائرات بدون طيار هجومية، إلى جانب صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض - أرض، إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن آخر شحنة أسلحة من إيران إلى روسيا تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة، استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير مميت في أوكرانيا.

وادعى عبد اللهيان أن طهران توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا لمراجعة الأدلة على أن روسيا استخدمت طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب.

وقال: "اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على تزويدنا بأي وثائق لديهم تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا"، مضيفًا أن وفداً إيرانيًا "كان يخطط للقاء مسؤولين أوكرانيين في أوروبا لمناقشة هذه المسألة، لكن اللقاء تم إلغائه من قبل كييف".

مضيفًا: "كان لدينا موعد كهذا قبل أسبوعين في بلد أوروبي، ذهب وفد عسكري وسياسي إلى ذلك البلد الأوروبي، لكن للأسف في اللحظة الأخيرة لم يحضر الوفد الأوكراني بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، على وجه الخصوص ألمانيا".

قال وزير الخارجية الإيراني إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الأسبوع الماضي واتفقا على السماح لإيران بمراجعة أي دليل لدى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال عبد اللهيان: "بالطبع، إذا ثبت أن روسيا استخدمت طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نبقى غير مبالين بهذه القضية".

وتابع: "موقفنا من الحرب في أوكرانيا هو وقف الحرب، وإعادة الأطراف إلى المفاوضات، وإعادة النازحين إلى ديارهم".