فيديو سقوط طائرة في بحيرة.. وركابها يعتلون هيكلها في انتظار الإنقاذ

قالت شركة طيران، الأحد، إنه تم إنقاذ 26 شخصًا حتى الآن، بعد تحطم طائرة تجارية تابعة لخطوط "برسيشن آير" في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا.

وفقًا لشركة الطيران فإن الطائرة التي كانت متجهة من دار السلام إلى بوكوبا "تعرضت لحادث أثناء اقترابها من مطار بوكوبا وتحطمت في بحيرة فيكتوريا".

كان هناك ما مجموعه 43 شخصًا على متن الطائرة وفقًا لشركة الطيران ومفوض مقاطعة كاجيرا ألبرت تشالاميلا.

وقالت شركة الطيران في بيان نُشر على حسابها على موقع تويتر، إنه تم إنقاذ 26 شخصًا حتى الآن و"تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية".

وأضافت: "لم يتم تأكيد أي حالة وفاة في الوقت الحالي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي التقطه أشخاص على ضفاف بحيرة فيكتوريا الطائرة وهي مغمورة في الماء بينما ينسق مستجيبو الطوارىء جهود الإنقاذ من القوارب القريبة.