تحدث الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الحوارية بيل ماهر مع مذيع CNN، فريد زكريا، لمناقشة الانتخابات النصفية لعام 2022 في الولايات المتحدة وما يمكن أن يحدث إذا ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه مرة أخرى في عام 2024.

وقال ماهر إن "غالبية الجمهوريين يتنافسون على الكونغرس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب والهيئات الحكومية"، مضيفًا: "الأشخاص الذين سيقررون من هو الرئيس في عام 2024 هم من رفضوا الانتخابات".

وتابع ماهر بالقول: "ما سيحدث في عام 2024 هو أن ترامب سيحاول الانقلاب الذي جربه في عام 2020، والتي كانت محاولة انقلاب، لا توجد طريقة أخرى لوصف الأمر. ولكن في هذه المرة سيكون لديه هذا الجيش من المنكرين الذين سيدعمونه. سوف يظهر - أعدك بذلك، وسأراهن على ذلك بكل المال الذي أملكه - سوف يظهر في يوم التنصيب في عام 2025 سواء كان الفائز أم لا".

وأضاف: "بعدها سنرى ما سيحدث، وسنرى مدى التشابه بيننا وبين الدول التي كنا نراها ونقول: لن يحدث هذا لنا أبدًا. نعم، قد يحدث ذلك. قد يحدث ذلك".