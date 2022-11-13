تحطمتا في الجو أمام الناس.. فيديو يظهر تصادم بين طائرتين أثناء عرض جوي

في مشهد صادم، أظهر مقطع فيديو لحظات اصطدام طائرتين خلال عرض جوي في دالاس، وقالت جيسون إيفانز من هيئة الإطفاء في دالاس (DFR)، لشبكة CNN، السبت، إن السلطات تستجيب لتقارير عن وقوع تصادم في الجو بين طائرتين في معرض "وينغز أوفر دالاس" الجوي في مطار دالاس.

ووفقًا لإيفانز، تم الإبلاغ عن الحادث حوالي الساعة 1:30 مساءً. يوجد حاليًا أكثر من 40 وحدة إنقاذ من الحرائق في الموقع، كما تظهر صفحة الحوادث النشطة لهيئة إطفاء دالاس.

ولاحقا، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة بوينغ من طراز بي 17 فلاينغ فورتريس اصطدمت مع طائرة بيل بي 63 كينغ كوبرا، وتحطمت خلال العرض الجوي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان بعد ظهر السبت: "في هذا الوقت، من غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا على كلتا الطائرتين".

وستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في حادث التصادم.