شاهد.. رجل تحت تأثير الكحول يتسبب بإصابة 16 طالبًا في حادث مأساوي

انقلبت حافلة مدرسية على جانبها يوم السبت، وبداخلها 23 مراهقًا من لاعبي الهوكي ومدربَين اثنين من شيكاغو، بعدما صدمتها شاحنة كانت تسير أثناء الضوء الأحمر عند تقاطع في مدينة وارسو بولاية إنديانا.

كان فيكتور سانتوس، البالغ من العمر 58 عامًا من مدينة بروكلين في نيويورك، يقود الشاحنة. ويعتقد المسؤولون أنه كان يشرب الكحول

كما أن هناك تقارير مبكرة تثبت أن هذا السائق فشل في اختبار الوعي.

يذكر أن السائق قد يواجه تهمًا جنائية من المستوى الخامس، بتهم تتعلق بالعمل وهو في حالة سكر والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.