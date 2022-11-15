بسبب الأمطار الكثيفة.. شاهد كيف تدفقت المياه خارج سد في أستراليا

تدفقت مياه الفيضانات خارج سد شمال شرقي أستراليا بعد هطول أمطار كثيفة في المنطقة، حيث تسببت الأمطار والعواصف بفيضانات مفاجئة في ولاية نيو ساوث ويلز بالبلاد، بحسب خدمات الطوارئ في الولاية.

وقال دومينيك بيروتيت، حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تلقينا أكثر من 900 طلب بالمساعدة وكانت هناك 222 عملية إنقاذ بالمروحيات".

تم إنجاز أكثر من 140 عملية إنقاذ في بلدة إيغورا حتى الآن، بحسب خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز.

كما شهدت أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز هطول أكثر من 100 ميليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، بحسب خبراء الأرصاد في CNN.