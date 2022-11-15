أكدت السلطات البولندية سقوط نوع من المقذوفات في أراضيها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث ضربت مخزن حبوب ونُقل أنها أدت إلى مقتل شخصين.

يعد هذا تصعيدًا محتملًا للغاية لأن بولندا هي إحدى دول الناتو.

وكانت هناك هجمات صاروخية جارية في غرب أوكرانيا بالقرب من حدود بولندا في الوقت الذي هبطت فيه هذه المقذوفات على الأراضي البولندية.

ليس من الواضح في هذه المرحلة نوع المقذوفات التي سقطت ولا الجهة التي أطلقتها، إذ أنها قد تكون صواريخ روسية أو قد تكون صواريخ مضادة للطائرات أطلقها الأوكرانيون.

أدى الأمر تلقائيًا إلى عقد اجتماع لما يعادل مجلس الأمن الوطني داخل الحكومة البولندية، الذي يجتمع الآن لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد وماذا يقول بشأن هذه الحادثة.