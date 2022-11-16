قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، إنهم سيقومون بالدفاع "عن كل شبر من أراضي الناتو"، مؤكدًا: "نأخذ دائمًا سلامة وأمن جنودنا أينما كانوا يخدمون على محمل الجد"، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط قذائف في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "كما ذكرت، نحن ننظر في هذه التقارير. ليس لدينا أي معلومات للتحقق منها في هذا الوقت. لذا لا أريد التكهن أو الدخول في الفرضيات".

وتابع بالقول: "عندما يتعلق الأمر بالتزاماتنا الأمنية والفقرة 5، كنا واضحين، سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وأشار رايدر إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بحماية القوات، فإننا نأخذ دائمًا سلامة وأمن جنودنا أينما كانوا يخدمون على محمل الجد. لذا نحن واثقون جدًا،في أي حماية للقوات أو إجراءات نتخذها سواء في بولندا أو أي مكان آخر - لكن مجددًا لن نستبق الأحداث هنا، سنحصل على الحقائق، وعندما نحصل على المزيد لتقديمه سنفعل ذلك".