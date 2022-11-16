أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا قالت فيه إن البيانات الصادرة عن وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين حول السقوط المزعوم لـ"صواريخ روسية" في المنطقة التي توجد فيها تلك المزرعة هي "استفزاز متعمد من أجل تصعيد الوضع".

وأكدت السلطات البولندية في وقت سابق سقوط نوع من المقذوفات في أراضيها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث ضربت مخزن حبوب ونُقل أنها أدت إلى مقتل شخصين.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، إنهم سيقومون بالدفاع "عن كل شبر من أراضي الناتو"، مؤكدًا: "نأخذ دائمًا سلامة وأمن جنودنا أينما كانوا يخدمون على محمل الجد"، وذلك في أعقاب التقارير عن سقوط قذائف في بولندا.