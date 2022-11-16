شاهد لحظة إعلان ترامب الترشح للرئاسة الأمريكية 2024

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، في كلمة له في منتجع مارالاغو. حيث قال ترامب: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أعلن الليلة عن ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف قائلا: "بلدنا في حالة رهيبة ونحن في ورطة كبيرة. هذه ليست مهمة لسياسي أو لمرشح تقليدي، إنها مهمة لحركة تجسد شجاعة وثقة وروح الشعب الأمريكي".

وتابع بالقول: "هذه حركة. هذه ليست لأي فرد. إنها مهمة لعشرات الملايين من الأشخاص الفخورين يعملون سويًا من كل أنحاء الأرض من جميع مناحي الحياة، الصغير والكبير الأبيض والأسود الهسباني والآسيوي، العديد منهم ممن جلبناهم سويًا للمرة الأولى".