يقول الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك، الذي عمل كقائد أعلى في حلف شمال الأطلسي، إن المادة 4 والمادة 5 من معاهدة الناتو لا تلزم الولايات المتحدة وحلفائها بالضرورة بالرد على هجوم على بولندا بالقوة العسكرية.

وأضاف قائلًا إن "المادة 4 تدعو ببساطة إلى الاستشارات. لذا يمكن لأي دولة عضو في الناتو طلب الاستشارات. وهذا تأكيد لأعضاء دول الناتو بأنهم لن يتم تركهم في أي أزمة. إذا كان هناك خطب ما، فإن دول الناتو الأخرى ستستمع إليهم وتقيّم موقفهم. وسيتم مناقشته".

وذكر أن المادة 5 "هي الالتزام. أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو يُرى على أنه هجوم على كل الكل. إنه ليس التزامًا بالرد بالقوة، وإنما يشير إلى أنه سيردون بالشكل المناسب. الأمر لا يعني أنهم سيذهبون إلى الحرب، ولكن إن كان هجومًا فإن ذلك ينحدر تحت المادة 5 وسوف يحددون ما هو الرد المناسب".