شاهد رد بايدن على ما إن كان الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.. ومراسل CNN يفسر ما قد يعنيه

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شاهد رد بايدن إن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.. ومراسل CNN يفسر ما قد يعنيه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يعتقد أن الصاروخ الذي تسبب في انفجار في بولندا قد تم إطلاقه من روسيا.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين عما إن كان من المبكر جدًا القول إذا كان هذا الصاروخ قد أطلق من روسيا، قال الرئيس بايدن: "هناك معلومات أولية تعارض ذلك. لا أريد أن أقول شيئًا حتى نحقق بالكامل. ولكن من غير المحتمل - نظرًا إلى المسار - أنه تم إطلاقه من روسيا. لكننا سنرى".

ورد أيضًا على سؤال آخر عما إن كانت بولندا تقترح تنفيذ المادة 4 أو 5 من الناتو قائلا: "من المحتمل أن نعقد اجتماعًا بين السفراء. لذا يبدو أن هذا هو الأمر التالي الذي سنقوم به".