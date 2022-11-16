كورت فولكر يكشف لـCNN عن "أسوأ شيء" يمكن أن يفعله الناتو الآن

أفادت الأنباء أن شخصين قتلا بعد تقارير عن سقوط مقذوفات على مزرعة في بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

مصدر المقذوفات غير واضح.

يقوم سفير الناتو السابق كورت فولكر بإعطاء فكرة عن رد فعله، وما يمكن أن يجعل الوضع أسوأ والذي يمكن أن يقوم به حلف الشمال الأطلسي في الوقت الراهن.

وقد أكد فولكر إنه يجب على حلف شمال الأطلسي الاجتماع معًا، وإجراء مشاورات بشأن البند الرابع للناتو.

وذلك للمطالبة في حالة وجود أي مخاوف لدى أي من الحلفاء بشأن مسألة الأمن وكذلك القيام بالعديد من الأمور الأخرى.

حيث يجب أن يطلب الناتو تفسيرًا من روسيا عن هذه الحادثة، وأنهم لم ينووا ضرب أراضي الناتو.