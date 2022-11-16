قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن التحليل الأوّلي يشير إلى أن حادث الصاروخ البولندي كان “على الأرجح” بسبب نظام دفاع جوي أوكراني.

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “يشير تحليلنا الأولي إلى أن الحادث كان على الأرجح بسبب صاروخ دفاع جوي أوكراني تم إطلاقه للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد الهجمات بصواريخ كروز الروسية".

وتابع بالقول أن الحادثة هذه ليست خطأ أوكرانيا وروسيا تتحمل المسؤولية النهائية لأنها تواصل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ أيضًا: "ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم عسكري ضد الناتو".