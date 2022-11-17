استطاع رجال الشرطة وفريق الإنقاذ بقسم الإطفاء في مدينة ليوود بولاية كنساس الأمريكية من إنقاذ امرأة محاصرة تحت سيارة دفع رباعي انقلبت على ساقيها فيما كانت تحترق.

يتم التحقق في سبب الحادثة لمعرفة ما إذا نشأت عن حالة إغماء أو نوبة قلبية أو ما شابه من الحالات الصحية الطارئة أو إذا ما كانت عطل ميكانيكي أو أي حالة أخرى.

التصرف السريع والتدخل بالوقت المناسب من قبل المستجيبين الأوائل له الفضل في التوقع بأن المرأة ستعيش.

وفي تقرير براين جونسون من محطة "KMBC 9 NEWS" الإخبارية المزيد من التفاصيل عن الحادثة وعملية الإنقاذ.