يناقش الميجور جنرال المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس، زيادة روسيا لحاملات صواريخ كروز بالبحر الأسود، وماذا يعني ذلك بالنسبة لحرب بوتين في أوكرانيا.

شبّه الجنرال الأمريكي البحر الأسود بـ"حوض استحمام" وذلك لأنه لا يوجد مكان للاختباء فيه بالإضافة إلا أنه يحتوي مخرج واحدًا ومدخلًا واحدًا فقط.

وأضاف بأنه لهذا السبب لا يوجد للولايات المتحدة حاليًا وجود كبير في البحر الأسود.

وأن البحرية الأمريكية لا تحب الذهاب إلى هناك لنفس السبب.

وأشاد الجنرال بما يتمتع به الأوكرانيون من سجل جيد في متابعة أي وجود في البحر الأسود، اعتمادًا على مكان تواجدهم.