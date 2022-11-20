اتصل رجل بخط الشرطة غير الطارئ للإبلاغ عن طفلة من ذوي البشرة السوداء كانت ترش ذباب الفانوس المنقط في مدينة كالدويل بولاية نيوجيرسي.

حيث تقوم ولاية نيوجيرسي بحملة "Stomp it Out" لتشجيع السكان على قتل هذه الأنواع الغازية التي تضر بالنباتات والأشجار.

قال الرجل عند اتصاله: "هناك امرأة سوداء صغيرة تمشي وترش الأشياء على الأرصفة والأشجار"، مشيرًا إلى أن ذلك يخيفه.

وتحدثت والدة الطفلة، مونيك جوزيف، وابنتها الكبرى أمام مجلس مدينة كالدويل بعد الحادثة قائلة: "العنصرية، بقصد أو بغير قصد، لا تزال عنصرية".

وأضافت قائلة: "لست هنا لأصف أي شخص، بل فقط لأشارك وجهة نظري كسيدة وأم ومقيمة من ذوي البشرة السوداء في هذه المدينة".