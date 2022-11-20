اتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب ، وتقول موسكو إن مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر قتل جنود روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

وتقول موسكو إن مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر قتل جنود روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

حددت CNN الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو في ضواحي ماكييفكا ، وهي قرية تم تحريرها مؤخرًا في منطقة لوغانسك الشرقية.

ويزعم الفيديو الذي تم تحريره أنه يظهر مجموعة من الجنود الروس مستلقين على الأرض وأيديهم فوق رؤوسهم.

وشوهد المزيد من الجنود يخرجون من مبنى ويستلقون بجانب القوات الأخرى في الفناء.

يمكن سماع رجل يصرخ: اخرجوا، واحدًا تلو الآخر، أي منكم هو الضابط ؟

هل خرج الجميع؟ اخرجوا.

بعدها سمع صوت دوي إطلاق نار قصير قبل قطع الفيديو.

ويظهر مقطع ثان تم تصويره من طائرة بدون طيار نفس الرجال قتلى على الأرض محاطين ببرك من الدماء.

ولا يمكننا التحقق مما حدث بالضبط في المقطع الأول أو ما حدث بين المقاطع، لكننا نعلم من رويترز أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على علم بالفيديو ويقوم بالتحقيق.

في غضون ذلك، تواصلت CNN مع هيئة الأركان العامة الأوكرانية للتعليق مرتين لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو يظهر " قتل متعمد ومنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيدين".

ويعد إعدام أسرى الحرب جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. كما اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب متعددة منذ بدء الغزو.