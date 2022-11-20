أصيب 12 شخصًا في انفجار وحريق وانهيار في شقة سكنية تقع بمدينة غايثرسبيرغ، في ولاية ميريلاند الأمريكية، الأربعاء الماضي.

تلقى جميع المصابين الرعاية وعددهم 12 شخصًا، اثنان منهم في حالة حرجة.. والباقي بإصابات طفيفة إلى متوسطة.

كان الحريق يغذيه خط الغاز المنفجر والذي يعد تسرب الغاز الطبيعي السبب المشتبه به، ولكن غير المؤكد تسببه بالانفجار.

يقول براد بيل مراسل محطة WJLA الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN، إن مقطع الفيديو يُظهر حالة الفوضى في مكان الحادث بعد وقوع الانفجار.

نحتاج إلى التحذير، من أن بعض المشاهدين قد يجدون مقطع الفيديو في هذا التقرير مزعجًا.