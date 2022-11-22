من شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني، إلى اعتزام كامالا هاريس الترشح لمنصبها إذا قرر بايدن خوض سباق الرئاسة في 2024... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حصانة في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي التي رفعتها خديجة جنكيز، استند لممارسة قانونية.
من خلال مقابلات موثقة، جمعت CNN شهادات تكشف نمطًا مرعبًا من الوحشية من قبل النظام حيث يتم استخدام العنف الجنسي والاغتصاب لقمع المتظاهرين وابتزازهم في بعض الحالات. ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على طلب CNN للتعليق على "الانتهاكات" الواردة في هذا التقرير.
أعاد المنتخب السعودي الثقة للكرة الآسيوية بالفوز على الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفتح الأخضر السعودي صفحة جديدة في التاريخ قد تُنسي الجمهور إنجاز كأس العالم 1994، نستعرض في هذه الحلقة أبرز النقاط في هذه المباراة التاريخية.