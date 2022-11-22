من شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني، إلى اعتزام كامالا هاريس الترشح لمنصبها إذا قرر بايدن خوض سباق الرئاسة في 2024... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بلينكن: قرار حصانة ولي العهد السعودي يستند لممارسات قانونية.. ونواصل مراجعة العلاقات مع الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن، بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حصانة في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي التي رفعتها خديجة جنكيز، استند لممارسة قانونية.

"يختارون الجميلات".. شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني

من خلال مقابلات موثقة، جمعت CNN شهادات تكشف نمطًا مرعبًا من الوحشية من قبل النظام حيث يتم استخدام العنف الجنسي والاغتصاب لقمع المتظاهرين وابتزازهم في بعض الحالات. ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على طلب CNN للتعليق على "الانتهاكات" الواردة في هذا التقرير.

كامالا هاريس تعتزم الترشح لمنصبها إذا قرر بايدن خوض سباق الرئاسة في 2024

قالت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه إذا ترشح بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، فإنها "ستخوض السباق معه"، على منصبها.

بعد السعودية..الإمارات والكويت تنفيان وجود أي نقاشات مع أعضاء أوبك بلس لخفض إنتاج النفط

نفت الإمارات والكويت الأنباء التي ترددت عن وجود نقاشات بين أعضاء تحالف "أوبك بلس" لزيادة إنتاج النفط، وذلك بعدما نفت المملكة العربية السعودية تلك الأنباء أيضا.

تاريخ جديد تكتبه السعودية… الأخضر يبلغ قمة المجد بالفوز على الأرجنتين

أعاد المنتخب السعودي الثقة للكرة الآسيوية بالفوز على الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفتح الأخضر السعودي صفحة جديدة في التاريخ قد تُنسي الجمهور إنجاز كأس العالم 1994، نستعرض في هذه الحلقة أبرز النقاط في هذه المباراة التاريخية.