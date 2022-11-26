ظهرت تفاصيل جديدة مخيفة حول حادثة إطلاق النار الجماعي داخل أحد متاجر وول مارت في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

تقول السلطات إن الشخص المسلح الذي يدعى أندريه بينغ، البالغ من العمر 31 عامًا، لم تكن لديه أي سوابق إجرامية وقد اشترى السلاح بشكل قانوني المستخدم قبل ساعات فقط من الهجوم.

وقد وصف شكواه في نص كتبه على هاتفه حيث كان "زملاؤه" يضحكون ويسخرون منه، قائلًا: “لقد منحوني ابتسامات شريرة ملتوية، وسخروا مني واحتفلوا لسقوطي في اليوم الأخير.. هذا هو السبب في أنهم سيعانون نفس المصير مثلي".

في جزء آخر كتب: "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. يا إلهي سامحني على ما سأفعله"