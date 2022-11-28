قال الدبلوماسي الأمريكي جيم أوبراين في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن العقوبات الأمريكية أحدثت اختلافًا حقيقيًا في حرب أوكرانيا، مُعتبرًا أنها "كانت فعالة للغاية في القيام بما تم تصميمها لأجله".

وردًا على سؤال المراسل عما إن كان يعتقد أن نظام العقوبات هذا سيجبر الكرملين على الاستسلام والتراجع، قال أوبراين:"أعتقد أن أهم شيء هو شجاعة الأوكرانيين والالتزام الذي يظهرونه في ساحة المعركة".

وأضاف قائلًا: "ما قلناه كحكومة هو أننا ندعم أوكرانيا من الآن وحتى نهاية هذه الحرب، حتى تنجح أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذا يعني دعم الجيش والاقتصاد الأوكراني أيضًا.