مما كشفه مصدر لـCNN عن وجود عشرات من عناصر الحرس الثوري في قطر لمراقبة لاعبي منتخبهم وجمع المعلومات، والصين تُبعد طرادا أمريكيا وتتهم واشنطن بـ"انتهاك سيادتها"، مرورًا بما تريده روسيا من تصعيد هجماتها على أوكرانيا، ولجنة كأس العالم تكشف لـCNN طبيعة عقوبة حامل علم دعم المثليين. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصدر لـCNN: عشرات من عناصر الحرس الثوري في قطر لمراقبة لاعبي منتخبهم وجمع المعلومات

كشف مصدر معني بأمن المباريات في كأس العالم، في تصريحات لشبكة CNN، أن عشرات من عناصر الحرس الثوري الإيراني يتواجدون في قطر "لمراقبة لاعبي منتخبهم وجمع المعلومات" خلال مشاركتهم في كأس العالم 2022.

الصين تُبعد طرادا أمريكيا وتتهم واشنطن بـ"انتهاك سيادتها".. والأسطول السابع: "توصيف خاطئ"

حدّث الأسطول الأمريكي السابع بيانه الأصلي، الثلاثاء، حول حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ووصف الأسطول، البيان الصيني، حول دخول طراد الصواريخ الأمريكي الموجه "يو إس إس تشانسلورسفيل"، المياه الإقليمية الصينية بأنه "توصيف خاطئ".

ما الذي تريده روسيا من تصعيد هجماتها على أوكرانيا؟.. قائد حلف شمال الأطلسي السابق يوضح لـCNN

توقع القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي، الجنرال ويسلي كلارك، لمراسل CNN جون بيرمان، ما قد تأمل روسيا في تحقيقه عبر هجماتها الأخيرة ضد أوكرانيا. وقال الجنرال إنه إذا تمكن الروس "من ممارسة ضغوط لا تطاق على هذه القوات الأوكرانية قبل أن يتمكنوا من إعادة القوات الأخرى من خيرسون، وإذا تمكنوا من جعل الأوكرانيين يطالبون بوقف إطلاق النار للراحة، يفوز بوتين".

حمل علم دعم المثليين.. اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر تكشف لـCNN عقوبة مقتحم مباراة البرتغال وأوروغواي

عُوقب شخص اقتحم ملعب مباراة البرتغال وأوروغواي، وهو يحمل علمًا لدعم المثليين ويرتدي قيمصًا عليه عبارتي دعم لنساء إيران والشعب الأوكراني، بالمنع من دخول بقية مباريات كأس العالم، حسبما علمت CNN من اللجنة المنظمة للبطولة، الثلاثاء.

غرامة بقيمة 275 مليون دولار على "ميتا" بسبب تسريب بيانات مستخدمين على فيسبوك

تم تغريم شركة "ميتا"، بما يقرب من 275 مليون دولار من قبل منظم خصوصية البيانات في أيرلندا، لفشلها في منع المتسللين من سرقة المعلومات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك في تسريب بيانات عام 2019.