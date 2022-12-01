أعلنت وكالة الأنباء الصينية الحكومية (شينخوا)، الأربعاء، وفاة جيانغ زيمين، الزعيم الشيوعي الصيني الذي مهد الطريق لظهور البلاد كقوة عالمية عظمى.

توفي زيمين عن عمر ناهز 96 عامًا.

عُرف عن الزعيم الشيوعي زيمين التشدد، إلى جانب كونه سياسيًا محنكًا وماكرًا.

وقد صعد إلى قمة السلطة بعد حدوث مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.

لم يقم زيمين بإعطاء الأمر في حدوث المذبحة للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، ولكن تم اختياره وقتها لتولي زمام الأمور في السلطة من القائد الأعلى دنغ شياو بينغ، الرجل الذي أمر بقمع المتظاهرين.

في عام 2003 تقاعد كرئيس، بعد عام من ذلك تخلى عن آخر منصب له، كقائد عسكري للصين، واستكمل أول انتقال سلس للقيادة على الإطلاق في الصين الشيوعية.

بقي جيانغ يمارس نفوذه السياسي وراء الكواليس لسنوات حتى بعد استقالته من منصبه..

بما في ذلك اختيار الزعيم الصيني الحالي شي جين بينغ الذي ضمن فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للحزب.