في يوم كان من المفترض أن يكون روتينيًا لماثيو ويلكينسون وهو ينجز عمله كما كل ليلة، أصاب خلل تشغيلي جهاز التوجيه في شاحنته.

قرر الرجل النظر لمعاينة المشكلة فقام بالانزلاق تحت الشاحنة.

عندها تدحرجت الشاحنة وسقطت بكامل ثقلها فوقه مباشرة.

يقول ماثيو بأنه لم يعد يستطيع التنفس ولا الكلام.

تسببت الحادثة بثقب في الرئة وكسر في الضلوع. وتم خلع كتفه.

قرر ابن ماثيو دالين البالغ من العمر 15 عامًا العمل مع والده على الشاحنة في تلك الليلة.

وعندما وقت الحادثة وبعد تفكير قام دالين برفع الشاحنة عن جسد والده حيث تمكن من التدحرج والخروج من المأزق.