تُظهر لقطات كاميرا بدلة ضباط شرطة في رالي مشاهد درامية حول تبادل لإطلاق النار مع مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا متهمًا بإطلاق النار وقتل خمسة أشخاص، بمن فيهم شقيقه الأكبر وضابط شرطة كان خارج الخدمة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

بعد مطاردة استمرت لساعات، تعقبته كلاب K9 الشرطية بينما كان يتحصن داخل حظيرة بشكل مبنى في الغابة.

وخلال إطلاق النار أصيب ضابط بينما استمر العديد من الضباط في الرد.

بعد إطلاق 23 طلقة، أنشأ ضباط رالي طوقًا حول المبنى قبل الدخول والعثور على المشتبه به مصابًا، وفقًا لتقرير أولي للشرطة صدر في أكتوبر الماضي.

حيث يقول المحققون إن المشتبه به كان يحمل بندقية ووجدت ذخيرة بالقرب منه.